В Венгрии арестовали 18 таможенников за помощь контрабандистам из Закарпатья (фото, видео)
30 июля главный следователь Генеральной прокуратуры Венгрии Ролланд Валтнер сообщил, что за факты взяточничества, а также нарушения служебных полномочий и другие преступления взяли под стражу 21 подозреваемого - 18 таможенных налоговиков и трех гражданских.
Большинство из них подозревают в содействии попадания контрабанды через украинско-венгерскую границу, передает Мукачево.net.
В целом следователи прокуратуры регионального отделения в Дебрецене провели за последнее время 25 рейдов.
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В частности, только во время расследования на КПП "Захонь-Чоп" обнаружено нескольких таможенников, которые сознательно оказывали помощь контрабандистам и не заявляли о сигаретах украинского происхождения в автомобилях, следовавших через границу.
"Налоговая инспекция NAV работает в тесном контакте со следственными органами, в соответствии с административными нормами - и мы ставим цель проверить не только налоговиков", - добавил Валтнер.