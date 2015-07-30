В Венгрии арестовали 18 таможенников за помощь контрабандистам из Закарпатья (фото, видео)

Большинство из них подозревают в содействии попадания контрабанды через украинско-венгерскую границу, передает Мукачево.net.

В целом следователи прокуратуры регионального отделения в Дебрецене провели за последнее время 25 рейдов.

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В частности, только во время расследования на КПП "Захонь-Чоп" обнаружено нескольких таможенников, которые сознательно оказывали помощь контрабандистам и не заявляли о сигаретах украинского происхождения в автомобилях, следовавших через границу.

"Налоговая инспекция NAV работает в тесном контакте со следственными органами, в соответствии с административными нормами - и мы ставим цель проверить не только налоговиков", - добавил Валтнер.