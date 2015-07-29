Сопредельные с Закарпатьем страны заявляют о резком уменьшении контрабанды из Украины - Закарпатская ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Закарпатской ОГА, такая информация прозвучала сегодня, 28 июля, во время встречи председателя госадминистрации Закарпатской области Геннадия Москаля с представителями таможенной, пограничной и полицейской службы сопредельных с Украиной областей Венгрии, Румынии и Словакии.

«Такой ситуации, как за последние десять дней, не было уже много лет. Контрабанда фактически остановилась, это почти идеальное состояние», - цитирует представителя Северо-Альфелдской таможенной и финансовой стражи Венгрии пресс-служба Закарпатской ОГА.

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Согласно сообщению, аналогичную информацию озвучил и представитель пограничной полиции Румынии уезда Сигетул Мармацией. По их данным, за последние полторы недели на границе с Закарпатьем не было задержано ни одного блока контрабандных сигарет.

Силовики Словакии данные о движении контрабанды за последние полторы недели назвать пока не могут, поскольку подводят статистику по окончании месяца.

«Встреча проводилась в режиме закрытости, без СМИ, поскольку шел обмен служебной и оперативной информацией. Главный вопрос – как перекрыть переправку из Украины через зеленую границу и контрольно-пропускные пункты сигарет и нелегалов, а в обратном направлении – наркотиков. Речь идет не о мелких случаях, когда человек берет пару блоков сигарет и прячет в одежде, чтобы прокормить семью, а об организованном нелегальном бизнесе с многомиллионными доходами», - добавил Москаль.

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Он также уточнил, что во время встречи была достигнута договоренность с представителями румынских и венгерских силовых структур о введении совместных патрулирований границы и ежедневном обмене информацией о нарушениях.

«То есть, если в Румынии задержали партию контрабанды, мы в тот же день получим информацию, через какой участок зеленой границы или КПП она ушла от нас, после чего будем разбираться с нашими пограничниками и таможенниками. Полностью ликвидировать контрабанду мы не в состоянии, но минимизировать ее вполне в наших силах», - уточнил председатель Закарпатской ОГА.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что основной поставщик сигарет, которые затем нелегально переправляются за границу - Львовская табачная фабрика.