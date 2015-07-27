В центре Львова неизвестные подожгли "Сбербанк России", еще в двух отделениях побили окна (видео)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается, 27 июля в 03.30 в милицию поступило сообщение о том, что в помещение банковского учреждения на улице Валовой неизвестные бросили горючую смесь ("коктейль Молотова"), в результате чего возник пожар.

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На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые потушили огонь. В результате происшествия повреждено окно и было задымлено помещение, в котором вспыхнул пожар.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

На месте происшествия правоохранители обнаружили бутылку. Назначена экспертиза, выясняются все обстоятельства происшествия. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 194 УК Украины.

Также, по данным пресс-службы, в милицию поступила информация, что сегодня ночью неизвестные лица во Львове побили окна в зданиях еще двух отделений этого же банковского учреждения на проспекте Вячеслава Черновола и улицы Ивана Франко.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, неизвестные совершили поджог и побили окна в отделениях "Сбербанка России".