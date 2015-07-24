На Прикарпатье подожгли офис "Правого сектора" (фото)

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, прокуратурой Городенковского района осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного уничтожения имущества в городе Городенка.

Установлено, что в ночь с 23 на 24 июля неизвестные лица, повредив входную дверь, проникли в помещение Центра предоставления административных услуг, в котором находится офис ОО "Правый сектор", где совершили поджог.

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В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, работает следственно-оперативная группа, эксперты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.