Бойцы ПС на блокпосту по трассе Киев-Житомир вооружены и намерены проверять грузовики - СМИ

Об этом сообщил корреспондент 112.ua, который пообщался с бойцами ПС на блокпосту.

"На 5 км трассы Киев-Житомир накануне бойцы ПС установили блокпост. Недавно у бойцов ПС на данном блокпосту прошла пересменка. Сейчас тут дежурит около 20 человек, каждый из них полностью укомплектованный. Есть бронежилет, каска, и у каждого есть бинокль. Я лично увидел подготовленные коктейли Молотова, как сказали бойцы, на всякий случай. Так же у них присутствует оружие, какое оружие и его количество мне не известно, так как эту информацию скрывают", - рассказал он.

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Кроме этого, по информации одного из "старших" данного блокпоста, у бойцов есть конкретный план действий.

"Одна из задач этого плана - сузить житомирскую трассу из трех полос в одну и каждую фуру, каждый грузовик, подозрительный микроавтобус останавливать и проверять, потому что, возможно, в нем могут везти боеприпасы", - отметил корреспондент.

Вместе с тем ПС намерен перекрыть движение по трассе в случае, если "из Киева в сторону Житомира, в сторону Мукачево будет идти для милиции или для Нацгвардии подкрепление".

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"Также удалось узнать, что на данный момент создаются мобильные блокпосты, их основная цель будет такова, чтобы установить эти блокпосты через 300-500 м в две стороны от данного местонахождения и сообщать бойцам здесь о тех или иных подозрительных автомобилях", - сказал корреспондент.

По информации корреспондента, у бойцов ПС есть выдвижной "еж", который за несколько секунд может перекрыть трассу и проткнуть шины автомобилям.

Согласно сообщению, блокпосты сейчас находятся на всех выездах из столицы, однако никаких конфликтных ситуаций пока не происходило.

Как сообщал УНИАН, блокпост ПС на выезде из Киева по Житомирской трассе накануне обнаружили журналисты.

Напомним, 11 июля в Мукачево возникла перестрелка. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между "Правым сектором" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

Генеральный прокурор Виктор Шокин создал совместную следственно-оперативную группу для расследования событий в Мукачево, в которую вошли представители Генпрокуратуры, СБУ и МВД.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.