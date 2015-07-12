Шокин создал оперативную группу для расследования событий в Мукачево

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Читайте такжеСиловики отложили штурм бойцов "Правого сектора", Ярош уже прибыл в УжгородПо фактам событий в Мукачево 11 июля прокуратурой области внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях по правовой квалификацией ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч.3 ст.258 - террористический акт, то есть применение оружия, совершение взрыва, поджога или иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека или причинение значительного имущественного вреда или наступления других тяжелых последствий, которые привели к гибели человека.

Согласно распоряжению Виктора Шокина, производство передано для дальнейшего расследования и принято к производству Главным следственным управлением Генпрокуратуры.

Ход расследования уголовного производства находится на личном контроле Виктора Шокина.

Как сообщал УНИАН, 11 июля днем в Мукачево возникла перестрелка. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между «Правым сектором» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

СБУ и МВД требуют от организованной преступной группы в Мукачево сложить оружие и сдаться и заявляют, что подготовили спецборт для доставки в Киев для объективного и непредвзятого расследования.

По данным Управления здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации, во время перестрелки в Мукачево пострадали 11 человек.