На Пасху в Украине немного потеплеет, но есть неприятный нюанс

Практически по всей стране в течение дня временами будет дождить.

На Пасху, 12 апреля, в Украине ожидается нестабильная и прохладная погода. Температура немного повысится, но существенного потепления ждать не стоит. Ожидается облачная погода с прояснениями, которые будут чередоваться с небольшими дождями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет +7°...+9°. Ожидается переменная облачность и местами пройдут небольшие дожди.

На севере Украины синоптическая ситуация будет аналогичная. Днем воздух максимально прогреется до +7°...+9°, а небольшие дождики будут чередоваться с периодами прояснений.

Видео дня

Жителей востока Украины на Пасху ждет самая теплая погода. Тут воздух прогреется до +11°...+14°, но все равно местами задождит.

В центральной части 12 апреля местами покапают небольшие дожди. Диапазон температур будет от +7° до +11°.

На юге Украины Пасха будет не очень холодной - днем ожидается от +11° до +13°. Тут также будет облачно с прояснениями и местами пройдут небольшие дожди.

12 апреля - какой сегодня праздник, приметы погоды

В 2026 году 12 апреля обмечают Пасху. В народном календаре сегодня - день памяти преподобного исповедника Василия, епископа Парийского. По приметам, если гремит гром, то дожди будут затяжными, а если летает много грачей, то скоро придет потепление.

