Орбан может остаться у власти, даже проиграв выборы, - NYT

Все ведущие опросы сулят поражение Виктору Орбану, но эксперты предупредили о "подводных камнях".

Большинство опросов предсказывают однозначный исход решающих выборов в новый парламент Венгрии в воскресенье: премьер-министр Виктор Орбан проиграет.

Но в этом голосовании нет ничего простого, пишет The New York Times. Для начала, избирательная система – это "именно то, чего можно ожидать от страны, изобретшей кубик Рубика", как пояснил Ральф Шёлльхаммер, австрийский ученый из связанного с правительством колледжа в Будапеште.

Хотя большинство социологов прогнозируют, что главная оппозиционная сила, "Тиса", наберет больше голосов, чем партия Орбана "Фидес", крайняя сложность венгерской системы и годы манипуляций с границами округов означают, что результаты могут оказаться не такими, какими кажутся, отмечают журналисты.

Даже если опросы частично верны, правящая партия все равно может получить большинство мест в парламенте или достаточное их количество для формирования коалиционного правительства с более мелкими партиями. Многие, особенно сторонники "Фидес", верят, что опросы ошибочны. Этого мнения придерживается и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который во время визита в Будапешт во вторник заявил, что "Виктор Орбан, конечно же, победит". Орбан согласился, отметив, что в этом и заключается "план".

Ловушка на бумаге

Этот "план" разрабатывался годами. Правящая партия "Фидес" неоднократно корректировала избирательную систему с момента возвращения Орбана к власти в 2010 году. Его правительство сократило общее количество депутатских мест с 386 до 199 – радикальное изменение, потребовавшее полной перекройки границ избирательных округов, которые были дополнительно изменены в 2024 году.

Это перераспределение и многочисленные другие изменения, по мнению критиков Орбана, были направлены на то, чтобы объединить оппозиционно настроенные районы в крупные избирательные округа, а проправительственные – разделить на более мелкие, что придает их голосам больший вес.

Часто это означало, что для победы в сельской местности, где "Фидес" традиционно сильна, требовалось меньше голосов, чем в городских округах. Например, в 16-м округе Будапешта насчитывается более 83 000 избирателей, в то время как округ Тольна-02 на юго-западе, представленный "Фидес", насчитывает всего 56 000. Таким образом, еще до начала голосования чаша весов склонена в пользу правящей партии, заявляет СМИ.

Математика победы

Дополнительной особенностью венгерской системы является передача голосов, отданных за проигравших кандидатов, победителям. Это усиливает победу доминирующей партии. На последних выборах в 2022 году "Фидес" не только превзошла прогнозы некоторых опросов, но и, набрав 37% голосов в целом, получила 68% мест.

Венгры фактически заполняют два бюллетеня. Первый голос – за местного депутата в округе. Так выбираются 106 членов парламента. Второй голос – за национальные партийные списки (103 места), которые распределяются по пропорциональной системе. Определенное количество голосов из местных гонок переносится в результаты партийных списков согласно запутанной формуле, известной как "матрица Д’Ондта", которая на предыдущих выборах была выгодна "Фидес". Партии, не преодолевшие 5% барьер, не проходят в парламент.

Искажение реальности - медиа и социология

Поскольку количество голосов все же имеет значение, "Фидес" и "Тиса" пытаются мобилизовать электорат, опираясь на разные данные. Организация Median, точно предсказавшая исход прошлых выборов, на прошлой неделе обнародовала опрос, согласно которому оппозиционная "Тиса" настолько опережает "Фидес", что может получить даже две трети мест. Проправительственные комментаторы высмеяли эти данные, указав на политическое прошлое главы Median Эндре Ханна.

Сам господин Ханн в интервью отверг предвзятость, заявив, что поляризация в Венгрии настолько остра, что социологи, к сожалению, оказались полностью втянуты в межпартийное разделение. В то же время "Центр за фундаментальные права" заявил, что их собственные опросы показывают стабильное лидерство "Фидес" в двух третях округов.

Однако самым большим искажением венгерской демократии является медийный ландшафт. По оценкам организации "Репортеры без границ", "Фидес" и ее союзники сейчас контролируют около 80% медиапространства. В Париже подчеркнули, что государственные вещатели превратились в пропагандистский рупор правительства и его российского союзника, а независимые СМИ были ослаблены или заставлены замолчать.

Другие новости о выборах в Венгрии

Ранее УНИАН сообщал, что выборы в Венгрии могут решить судьбу ЕС и помощи Украине. В Financial Times оценили возможные последствия поражения нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах. В издании считают, что такой исход может стать ударом по глобальным правым консерваторам.

Кроме того, мы также рассказывали, что офицеры ГРУ и российские боты пытаются спасти рейтинг Орбана на выборах в Венгрии. Там активно работает сеть ботов "Матрешка", которая от имени известных изданий, таких как DW, Euronews и Kyiv Independent распространяет фейки о покушениях на Орбана и "агрессии" со стороны Украины.

