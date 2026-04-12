Курс евро и доллара на Пасху: сколько стоит валюта в Украине сегодня

Владельцы большинства обменников проработают в формате "с оборота".

Украинская гривня несколько укрепилась на фоне перемирия на Ближнем Востоке перед Пасхой. Некоторые обменники постараются заработать в праздник.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 12 апреля, будет находиться в пределах: прием - 43,20-43,45 грн. и продаж 43,55-43,80 грн. При этом он ожидает, что курс евро сегодня будет находиться в пределах: прием - 50,30-50,80 грн. и продажа - 51,05-51,35 грн.

"Учитывая, что в воскресенье, 12 апреля, православные граждане Украины будут отмечать Пасху, а это всегда увеличивает затраты населения на покупки к праздничному столу и часто стимулирует рост объемов сдаваемой валюты – часть обменников постарается на этом дополнительно заработать", - указал Козырев.

Эксперт предупредил, что некоторые обменники могут еще скорректировать курс валют на 5−10 копеек.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,46 гривни за доллар.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,91 гривни за один евро.

