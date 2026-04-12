Солнечные панели проекта Gemini помогли редкому растению процветать в пустыне

Одно растение нашло почти идеальные условия для роста под массивом солнечных батарей в пустыне.

Раньше производство энергии в основном оказывало негативное влияние на окружающую среду. Однако некоторые энергетические проекты не вредят планете, а наоборот позволяют растениям процветать, пишет Ecoportal.

Отмечается, что производство энергии на основе ископаемого топлива стало основным фактором изменения климата в современном обществе. Сегодня на него приходится примерно 68% мировых выбросов парниковых газов и примерно 90% всех выбросов CO2.

Подавляющее большинство международного сообщества соглашается, что переход на зеленую энергетику необходимо ускорить, чтобы предотвратить глобальную климатическую катастрофу.

Солнечная энергия стала доминирующей силой в секторе возобновляемой энергетики. Известно, что солнечные панели создают чрезвычайно высокие температуры непосредственно рядом с ними. Однако недавнее исследование показало, что эти условия, превышающие норму, идеально подходят для процветания и размножения редкого растения.

Проект Gemini Solar, расположенный в пустыне Мохаве в американском штате Невада, оказал неожиданное влияние на растительный мир. Результаты исследования, проведенного Тиффани Перейрой из Института исследований пустынь, выявили неожиданное и положительное влияние, которое проект Gemini Solar оказал на конкретное растение, говорится в результатах исследования, опубликованных в издании Frontiers in Ecology and Evolution.

Институт исследований пустынь обнаружил данные, свидетельствующие о том, что огромная солнечная батарея в пустыне недалеко от Лас-Вегаса помогла сохранить растение треугольного астрагала. Растение значительно выросло за последние годы. И что еще удивительнее, оно стало намного выше и шире, чем обычные экземпляры. Даже дает больше плодов, чем обычно.

Солнечные панели также обеспечивают тень, которая замедляет испарение влаги из почвы.

Новые типы солнечных панелей

Напомним, что голландские ученые научились изготавливать гибкую изогнутую черепицу, которая может генерировать электроэнергию без потери производительности. Черепица достигает энергоэффективности 12,4%, несмотря на свою изогнутую поверхность. По мнению разработчиков, подход направлен на расширение мощностей возобновляемой энергии без дополнительной нагрузки на землю или сетевую инфраструктуру.

