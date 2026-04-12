Как легко узнать реальный запас хода электромобиля: блогер раскрыл простую формулу

По словам блогера, есть три фактора, на которые нужно обращать внимание владельцам электромобилей.

Разница между реальным запасом хода подержанных электромобилей и их заявленным показателем иногда оказывается больше, чем ожидают многие водители. Именно поэтому важно знать, как определить реальный запас хода электрокара, пишет Supercar Blondie.

Автор YouTube-канала Electric Vehicle Man рассказал, как легко определить реальный запас хода подержанного электромобиля. По его словам, этой формулой может воспользоваться каждый водитель.

Блогер объяснил, что данные о запасе хода по циклу WLTP никогда не были предназначены для отражения реального показателя. Вместо этого они существовали в основном как стандартизированный инструмент сравнения как для брендов, так и для покупателей электромобилей.

Видео дня

По словам блогера, первым шагом к определению реалистичного запаса хода заключается в том, чтобы уменьшить заявленный запас хода по циклу WLTP примерно на 25%. Например, электромобиль с заявленным запасом хода 480 км в реальных условиях сможет проехать около 320 км на одном заряде.

Также блогер упомянул еще один фактор, который многие водители упускают из виду - сезонные колебания. По его словам, в холодную погоду запас хода электромобиля уменьшается еще примерно на 20%.

Кроме того, блогер рассказал, что современные электромобили имеют гораздо больший запас хода по сравнению с моделями, которые были выпущены пять-шесть лет назад. Дело в том, что многие электрокары тех годов выпуска не имели надлежащего терморегулирования аккумуляторной батареи.

По словам блогера, большинство электромобилей теряют около 10% емкости аккумуляторной батареи в течение первых 30 000 км пробега. После этого первоначального падения деградация емкости значительно замедлялась, обычно снижаясь лишь на один-два процента в год.

В конечном итоге метод блогера сводится к трем простым шагам: уменьшить показатель WLTP на 25%, скорректировать на погодные условия плюс-минус 20% и учесть постепенное снижение емкости батареи с течением времени.

Самые надежные электрокроссоверы с пробегом

Ранее в WhatCar? определили самые надежные электрокроссоверы с пробегом. По словам экспертов, эти модели способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

Kia EV3 признали самым надежным электрокроссовером с пробегом. Более того, в WhatCar? признали эту модель лучшим электрокроссовером 2026 года.

