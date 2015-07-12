Милиция и "Правый сектор" обвиняют друг друга в открытии огня на поражение

Как говорится в заявлении директора Департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, размещенном на сайте министерства, "во время конфликта в Мукачево первыми применили оружие на поражение именно те бойцы «Правого сектора», которые зафиксированы на видео: они стреляли в гражданское лицо, чье тело потом грузили в свой автомобиль".

Только после этого, отметил Шевченко, сводный отряд милиции прибыл по вызову на место происшествия. В составе отряда были правоохранители, которые имели опыт боевых действий во время проведения АТО на Донбассе, в частности милиционеры принимали участие в обороне Дебальцево и выходе из города зимой 2015 года.

Милиционеры в полном соответствии с законом были вынуждены вступить в вооруженное противостояние с нападавшими, которые угрожали безопасности граждан, отметил директор Департамента коммуникации МВД Украины.

В то же время пресс-секретарь 13-го батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Алексей Бык утверждает, что милиция в Мукачево первой открыла огонь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВидео вчерашних событий в Мукачево с камер наблюдения"По состоянию на эту минуту мы имеем ситуацию, когда двое бойцов "Правого сектора" погибли и четверо ранены. Среди милиции погибших нет. Это свидетельствует лишь о том, что огонь открывали первыми работники милиции", - сказал Бык.

Он объяснил, что ребята, которые прошли войну и знают, как обращаться с оружием, которые потом так метко сожгли несколько милицейских автомобилей, как говорит милиция, они не могли просто промазать по врагу, по которому стреляют".

По убеждению Быка, если бы бойцы "ПС" начали первыми стрелять, то жертв среди работников милиции было бы много.

Читайте такжеСБУ проводит обыски у причастных к стрельбе в МукачевоКак сообщал УНИАН, 11 июля в Мукачево возникла перестрелка. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между «Правым сектором» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

Генеральный прокурор Виктор Шокин создал совместную следственно-оперативную группу для расследования событий в Мукачево, в которую вошли представители Генпрокуратуры, СБУ и МВД.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.