За минувшие сутки семь областей не подали данных о тестировании украинцев на коронавирус - Минздрав

Речь идет о Винницкой, Луганской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.

За минувшие сутки семь областей не подали информацию о тестировании украинцев на инфицирование коронавирусом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

"За прошедшие сутки 7 областей не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черниговская, Черновицкая, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области. Это недопустимые вещи", - сказал Степанов.

По словам министра, он уже дал поручение своему заместителю - главному санитарному врачу Виктору Ляшко разобраться в ситуации.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 апреля в Украине COVID-19 заболели 5710 человек, в том числе 374 ребенка и 1074 медицинских работника, 359 человек выздоровели, 151 - умер. В частности, за минувшие сутки инфицирование коронавирусом подтверждено у 261 человека.

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