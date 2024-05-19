Юсов отметил, что нормировать и деанонимизировать подобные инструменты безусловно нужно.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал о вероятном российском следе в Telegram и ответил, нужно ли его блокировать в Украине.

Что касается российского следа в Telegram, то, как отметил Юсов в интервью для проекта "Возвращая свое", это уже не предположение, а конкретный ряд фактов.

"Если говорить о российском следе, то владелец - россиянин, как и вся команда разработчиков - россияне. Сейчас это оффшорная компания с закрытой структурой собственности. Существует информация о вероятности размещения части серверов на территории РФ, часть базовой команды, которая была в самом начале, остается на территории РФ", - отметил Юсов.

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По его словам, также зафиксированы случаи официального сотрудничества этой платформы с российскими спецслужбами на территории России.

Отдельно Юсов отметил проблему с анонимными Тelegram-каналами.

"Сегодня очень часто Telegram используется, как легализованный darknet, в котором можно найти все: от продажи наркотиков до групп уклонистов вплоть до детской порнографии", - отметил он.

Кроме того, ИПСО через анонимные Тelegram-каналы пытаются давить и влиять на украинских граждан, и как отметил представитель ГУР, государство не должно и не может себе позволить просто молча за этим наблюдать.

"Я не буду использовать громких слов о запрете. Но нормировать и деанонимизировать подобные инструменты безусловно нужно. Если у нас есть достаточно строгие требования к традиционным СМИ: печатным, онлайн и телевидению, почему этих требований не должно быть к другим платформам, которые сосредоточены на распространении информации, которая влияет на нашу с вами безопасность", - резюмировал Юсов.

Проблема с Telegram в Украине

Как писал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно высказывались за блокировку или хотя бы определенное ограничение работы платформы Telegram из-за бесконтрольного распространения российской пропаганды и нежелания владельцев платформы идти на контакт с украинскими властями.

В конце апреля Telegram внезапно заблокировал официальные украинские боты, которые помогают противодействовать российской агрессии - боты Главного управления разведки и Службы безопасности, а также бот Минцифры "еВорог" - но впоследствии возобновил их работу.

Глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что Telegram является огромной проблемой для Украины, но блокировкой каналов ситуацию можно решить лишь временно. По его мнению, решением проблемы могла бы стать регистрация тг-каналов, "чтобы было понятно, кто за каким медиаресурсом стоит".

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