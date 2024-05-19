По его словам, российские оккупанты 100% проиграют.

Командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш заявил, что у Сил обороны достаточно большое количество проблем и много нехватки. Кроме того, "очевидно преимущество противника в живой силе, в силе и количестве огневых средств, FPV".

"Если рассматривать с этой точки зрения, враг в значительно более выгодном положении, чем Силы обороны Украины и бригада "Рубеж", но нужно рассматривать украинскую войну сквозь призму квинтэссенции того, что украинцы воюют за свою землю", - рассказал военный в эфире "Еспресо".

По его мнению, Россия 100% проиграет, какую бы силу она не применяла.

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"Мы воюем за свою независимость и за свою свободу, а не за какие-то тупые имперские амбиции, то есть тогда, когда российские военнослужащие дохнут просто так, у них нет большой цели, цели, мы имеем цель обычного украинца - это защищать свой край, землю и семью, которая позади. Поэтому очевидно, что в этой войне мы победим, хотя ситуация достаточно сложная", - пояснил Отченаш.

Ожидания от мобилизации

Также военный отметил, что в ВСУ ожидают, что новый закон о мобилизации поможет быстро пополнить Силы обороны, в частности, и его бригаду. По словам защитника, сейчас россияне наступают по всей линии фронта и на одного украинского бойца идет десять оккупантов.

"Хотим мы этого или нет, но когда на тебя шурует огромное количество россиян каким бы львом ты ни был, если ты в течение двух лет воюешь, то твое и морально-психологическое состояние на значительно более низком уровне, и опять же твое здоровье. Мы очень ждем новую кровь, новое пополнение, которое поможет нам сдерживать врага значительно качественнее и в перспективе, я думаю, каждый военнослужащий, который воюет уже два года ждет и закона о демобилизации", - добавил Отченаш.

Сам он стал на защиту страны еще в 2014 году в возрасте всего 19 лет. Военный убежден, что "молодая кровь" всегда активнее воюет и более мотивирована.

"Молодая кровь всегда была и будет двигателем этой войны и любой войны в целом. Россияне мобилизуют с 20 лет, у них огромное количество пополнения именно молодых людей. У нас же средний возраст армии сейчас 35+ лет, это очень большая проблема, потому что когда на тебя идет значительно более здоровый и физически развитый военнослужащий врага, то это проблема и любая молодая кровь более бесстрашная, агрессивная", - пояснил военный.

Как отметил Отченаш, его собратья также пришли на войну добровольцами, но в 2020-22 года.

"Они заряжено воюют, они хотят показать лучшие результаты, у них вся жизнь еще впереди и они будут уничтожать ворота качественнее и после войны будут создавать свою жизнь. Люди, которым уже 35-40 лет, которые уже имеют семьи так или иначе тяготеют к семье, что вполне логично и нормально. Я все же надеюсь, что будет огромный прилив молодых добровольцев 20-летнего возраста, то есть мы не говорим о законе о мобилизации. Как бы грустно это ни звучало, но война - это дело молодых", - подытожил он.

Мобилизация в Украине

В Институте изучения войны соглашаются с позицией Отченаша. Как указывается в отчете его аналитиков, принятие парламентом закона об усилении ответственности за уклонение от мобилизации, поддержит способность Вооруженных сил Украины восстанавливать существующие бригады. Однако ключевым фактором в наращивании боевой мощи армии, остаются материальные средства стран Запада.

Ветеран антитеррористической операции, глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что сейчас мобилизация в Украине должна происходить с 20 лет, наше государство потеряло много времени.

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