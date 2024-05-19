Презентация новых смартфонов состоится в сентябре, а в начале июне Apple представит iOS 18.

Apple готовит масштабный апгрейд своих смартфонов, в том числе и по части дизайна. Если модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат косметические изменения, связанные с увеличенными габаритами, то дизайн младших моделей будет отсылать к облику iPhone 11.

В сети засветился снимок с черной "болванкой" базового смартфона. На снимке показан не настоящий Айфон, а макет, который, впрочем, наглядно разоблачает все самое важное.

Похоже, Apple возвращается к вертикальному расположению камеры на задней панели. По словам источника, этот апгрейд позволит младшим iPhone 16 записывать пространственные видео для шлема Apple Vision Pro. Поскольку iPhone 2023 года имеют диагональное расположение модулей камеры, они не способны снимать такие видео.

Видео дня

Стоит отметить, что такой блок камер будет только у младших iPhone 16. Pro-модели сохранят квадратный блок камер, но размеры экранов у них вырастут до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Таким образом, в случае с "Про Макс" мы получим практически мини-планшет.

Уже подтверждено, что презентация новых смартфонов состоится в сентябре, а в начале июне Apple представит iOS 18, которую называют чуть ли не самым крупным апдейтом в истории. По слухам, компания достигла договоренности с OpenAI по внедрению ChatGPT в iPhone.

Ранее в сеть "слили" все новинки Apple до 2028 года: среди них – совершенно новый iPhone. Судя по всему, компания так и не отказалась от идеи выпуска гибкого телефона, но его мы увидим не ранее чем через 2 года.

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