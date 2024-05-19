В качестве приятного бонуса, они также сделают вашу еду вкуснее.

Травы и специи могут быть очень полезны, когда вы пытаетесь сбросить вес. Оказывается, они могут подавлять тягу к еде, поддерживают пищеварение и помогают организму в процессе метаболизма. В качестве приятного бонуса, они также сделают вашу еду вкуснее.

Как рассказала изданию Parade ведущий голливудский диетолог Хейли Помрой, травы также способствуют гормональному здоровью, а гормоны играют важную роль в управлении весом. Кроме того, фитонутриенты в спеиях уменьшают воспаление и целенаправленно воздействуют на внешний волокнистый слой жировых клеток.

Издание называет 15 трав, которые могут помочь снижению веса.

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1. Куркума

Куркума является противовоспалительной специей, а также усиливает кровоток, что помогает расщепить жировые клетки. Некоторые исследования, например, проведенное в 2018 году на мышах, показали, что куркума может помочь уменьшить количество жира в организме.

2. Рутин

Эта добавка отлично подходит для усвоения питательных веществ. Исследование, проведенное в 2022 году на мышах, показало, что рутин может считаться пребиотиком и помогать людям с ожирением в борьбе с метаболическими нарушениями, вызванными ожирением.

3. Кверцетин

Кверцетин, являясь естественным подавителем аппетита, облегчает потерю веса. Исследование на животных, проведенное в 2021 году, показало, что эта трава может помочь уменьшить воспаление, связанное с ожирением.

4. Биофлавоноиды лимона

Их получают из мякоти или белой части грейпфрута, апельсина или лимона. Они помогают сдвинуть Ph в организме - при повышенной кислотности вы набираете вес, а когда Ph стабилен, похудеть гораздо легче.

5. Руккола

Она помогает организму вырабатывать пищеварительный фермент, который способствует метаболизму углеводов, объясняет Помрой.

6. Имбирь

Имбирь известен тем, что снимает воспаление и боль, но он также играет роль в потере веса, особенно среди женщин, благодаря своему потенциальному эффекту ускорения метаболизма. Метаанализ, проведенный в 2019 году, показал, что имбирь может существенно влиять на количество жира в организме и вес.

7. Корица

Корица содержит антиоксиданты, которые регулируют уровень триглицеридов и тем самым снижают вероятность сердечного приступа. Исследование 2022 года показало, что добавка корицы может значительно снизить ИМТ и массу тела.

8. Капсаицин

Ингредиент, содержащийся в остром перце, капсаицин обладает эффектом ускорения метаболизма. В обзоре 2023 года говорится, что капсаицин может оказывать умеренное влияние на вес.

9. Камелия китайская

Как отмечают диетологи, доказано, что чай из камелии уменьшает воспаление, ускоряет метаболизм и сжигает жир на животе.

10. Женьшень

В одном из исследований было обнаружено, что женьшень может бороться с жирением благодаря своей способности изменять состав микробиоты кишечника. Обзор, опубликованный в 2021 году в журнале "Фармакологические исследования - современная китайская медицина", сообщает о растущем количестве исследований, предполагающих, что женьшень может помочь в борьбе с ожирением.

11. Мята

Мята - эффективное природное болеутоляющее средство и мышечный релаксант, она обладает бодрящими и спазмолитическими свойствами, у тверждают врачи.

12. Ашвагандха

Исследования показывают, что это лекарственное растение способно снижать уровень кортизола (гормона стресса), а высокий уровень стресса напрямую связан с увеличением веса.

13. Корень валерианы

Экстракт валерианы способствует появлению сонливости и может вызывать седативный эффект, повышая уровень нейромедиатора в центральной нервной системе.

14. Масло черного тмина

В масле черного тмина были обнаружены и выделены многие компоненты, в том числе те, которые могут способствовать здоровью печени, лечить инфекции, помогать пищеварению.

15. Конопляное масло

Конопляное масло активизирует эндоканнабиноидную систему человека. Оно было изучено на предмет способности снимать боль, тошноту и воспаление, многие из которых являются основными причинами нежелательного набора веса.

Ранее УНИАН рассказывал об 11 специях, которые, по мнению диетологов, являются источниками питательных веществ, приносящих целый ряд преимуществ для здоровья.

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