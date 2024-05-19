Травы и специи могут быть очень полезны, когда вы пытаетесь сбросить вес. Оказывается, они могут подавлять тягу к еде, поддерживают пищеварение и помогают организму в процессе метаболизма. В качестве приятного бонуса, они также сделают вашу еду вкуснее.
Как рассказала изданию Parade ведущий голливудский диетолог Хейли Помрой, травы также способствуют гормональному здоровью, а гормоны играют важную роль в управлении весом. Кроме того, фитонутриенты в спеиях уменьшают воспаление и целенаправленно воздействуют на внешний волокнистый слой жировых клеток.
Издание называет 15 трав, которые могут помочь снижению веса.
1. Куркума
Куркума является противовоспалительной специей, а также усиливает кровоток, что помогает расщепить жировые клетки. Некоторые исследования, например, проведенное в 2018 году на мышах, показали, что куркума может помочь уменьшить количество жира в организме.
2. Рутин
Эта добавка отлично подходит для усвоения питательных веществ. Исследование, проведенное в 2022 году на мышах, показало, что рутин может считаться пребиотиком и помогать людям с ожирением в борьбе с метаболическими нарушениями, вызванными ожирением.
3. Кверцетин
Кверцетин, являясь естественным подавителем аппетита, облегчает потерю веса. Исследование на животных, проведенное в 2021 году, показало, что эта трава может помочь уменьшить воспаление, связанное с ожирением.
4. Биофлавоноиды лимона
Их получают из мякоти или белой части грейпфрута, апельсина или лимона. Они помогают сдвинуть Ph в организме - при повышенной кислотности вы набираете вес, а когда Ph стабилен, похудеть гораздо легче.
5. Руккола
Она помогает организму вырабатывать пищеварительный фермент, который способствует метаболизму углеводов, объясняет Помрой.
6. Имбирь
Имбирь известен тем, что снимает воспаление и боль, но он также играет роль в потере веса, особенно среди женщин, благодаря своему потенциальному эффекту ускорения метаболизма. Метаанализ, проведенный в 2019 году, показал, что имбирь может существенно влиять на количество жира в организме и вес.
7. Корица
Корица содержит антиоксиданты, которые регулируют уровень триглицеридов и тем самым снижают вероятность сердечного приступа. Исследование 2022 года показало, что добавка корицы может значительно снизить ИМТ и массу тела.
8. Капсаицин
Ингредиент, содержащийся в остром перце, капсаицин обладает эффектом ускорения метаболизма. В обзоре 2023 года говорится, что капсаицин может оказывать умеренное влияние на вес.
9. Камелия китайская
Как отмечают диетологи, доказано, что чай из камелии уменьшает воспаление, ускоряет метаболизм и сжигает жир на животе.
10. Женьшень
В одном из исследований было обнаружено, что женьшень может бороться с жирением благодаря своей способности изменять состав микробиоты кишечника. Обзор, опубликованный в 2021 году в журнале "Фармакологические исследования - современная китайская медицина", сообщает о растущем количестве исследований, предполагающих, что женьшень может помочь в борьбе с ожирением.
11. Мята
Мята - эффективное природное болеутоляющее средство и мышечный релаксант, она обладает бодрящими и спазмолитическими свойствами, у тверждают врачи.
12. Ашвагандха
Исследования показывают, что это лекарственное растение способно снижать уровень кортизола (гормона стресса), а высокий уровень стресса напрямую связан с увеличением веса.
13. Корень валерианы
Экстракт валерианы способствует появлению сонливости и может вызывать седативный эффект, повышая уровень нейромедиатора в центральной нервной системе.
14. Масло черного тмина
В масле черного тмина были обнаружены и выделены многие компоненты, в том числе те, которые могут способствовать здоровью печени, лечить инфекции, помогать пищеварению.
15. Конопляное масло
Конопляное масло активизирует эндоканнабиноидную систему человека. Оно было изучено на предмет способности снимать боль, тошноту и воспаление, многие из которых являются основными причинами нежелательного набора веса.
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