По аэродрому СБУ отработали совместно с Силами беспилотных систем ВСУ.

Служба безопасности Украины ударила дронами по российскому аэродрому "Кущевская" и Славянскому НПЗ в Краснодарском крае РФ, сообщил УНИАН проинформированный источник.

"Этой ночью победу боксера Александра Усика праздновала не только вся Украина, но и военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ. По аэродрому СБУ отработали совместно с Силами беспилотных систем ВСУ. Россияне в соцсетях ночью жаловались на серию взрывов, пожар, а один даже поплакался: "взорвали кущовку нашу". На этом аэродроме находились десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29", - рассказал источник УНИАН.

Там также добавили, что после удара Славянский НПЗ остановил свою работу. Сейчас там оцениваются убытки.

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"Это уже вторая атака дронов СБУ на военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ за последние три недели. Тогда на аэродроме было поражено несколько самолетов, а на НПЗ попали в ректификационную и атмосферную колонны", - добавил источник.

Силы обороны продолжают ощутимо бить по тылам российских оккупантов

Накануне стало также известно, что Силы обороны ударили по российскому морскому тральщику "Ковровец". Сейчас детали уничтожения российского судна - неизвестны.

Накануне СБУ успешно поразили нефтебазу "Осколнефтеснабжение" и электроподстанцию "Елецкая" в двух областях РФ.

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