По словам, Джеймса Мартина, сейчас британская армия пытается "вернуться в нужное русло".

Великобритания, возможно, не полностью готова к полномасштабной войне в одиночку, предположил генерал-майор Джеймс Мартин, пишет The Telegraph.

По его словам, британская армия пытается "вернуться в нужное русло" после многих лет сосредоточения внимания на борьбе с повстанцами, в результате чего она "находится в процессе потери навыков" для проведения полномасштабной кампании. Отмечается, что численность армии достигла наименьшего размера за последние 300 лет, сокращены и запасы боеприпасов.

"В условиях войны в Украине и угрозы от России для остальной Европы армия переключила свое внимание на готовность к войне, и на этой неделе тысячи британских военнослужащих находились в западной Польше в рамках крупнейших военных учений НАТО со времен холодной войны", - говорится в публикации. Видео дня

По мнению Мартина, сейчас армия Британии возвращается "на правильный путь". Он заверил, что британские солдаты по-прежнему лучшие в мире, но добавил, что обеспечение их экипировкой для ведения длительной войны "требует больших усилий".

При этом генерал добавил, что Великобритания достаточно сильна, чтобы внести крупный вклад в НАТО.

Как известно, Британия активно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии.

Напомним, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев 3 мая прямо заявил, что готов санкционировать удары по российской территории из оружия, предоставленного Лондоном.

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