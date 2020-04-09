Пасхальный карантин: в УГКЦ из-за эпидемии отменили ряд обязательных обрядов Страстной недели (видео)

Освятить куличи и вербы можно будет дома, в режиме онлайн-трансляции.

Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) в связи с эпидемией коронавируса и карантином временно отменила ряд обязательных обрядов на Страстную неделю и Пасху, и призывает верующих присоединиться к богослужениям в формате онлайн-трансляции.

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Об этом в своем видеообращении говорит Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

«В это время наша церковь ввела особые разрешения и особые диспенсации. Первое – это освобождение (диспенсация) от церковной заповеди, которая нам говорит каждое воскресенье и каждый праздник участвовать в богослужении в храме. "В связи с этими чрезвычайными обстоятельствами церковь снимает эту обязанность и призывает вас оставаться дома и смотреть онлайн-трансляцию", - сказал он.

Вторая диспенсация, по словам Святослава, касается особого долга во время Великого поста – готовясь к Пасхе обязательно приступать к святым таинствам исповеди и причастия. Сейчас верующим разрешили не исповедоваться и не причащаться.

"Заботясь о вашем здоровье, наша церковь провозгласила диспенсацию, освобождение и от этой обязанности. Ее можно будет выполнить в течение месяца после окончания времени карантина. Поэтому, готовясь к Пасхе, обычно люди, которые раз в год приходят в храм к исповеди и к причастию, именно в эти дни будут интенсивно просить этих таинств. Я особенно прошу их позаботиться о своем здоровье и безопасности и отложить на позже это ваше желание", - пояснил глава Церкви.

Зато настоятель УГКЦ отметил, что церковь призывает всех присоединяться к служениямй с помощью видеотрансляций.

Блаженнейший Святослав также призывает верующих не настаивать на святом причастии без крайней необходимости, ведь у священника нет морального права отказать в такой просьбе.

Если причастие все же проводится, священник должен быть в маске, а именно таинство проводиться с особым соблюдением санитарных норм.

Кроме того, учитывая эпидемию, церковь просит верующих не приносить в храм на освящение куличи и лозу. Освящение можно будет провести дома, во время онлайн-трансляции.

Ранее в МВД заявили, что совместно с религиозными конфессиями определили формат проведения Пасхальных праздников в условиях карантина.

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