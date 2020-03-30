Солнечно и пусто: в сети показали ранее невиданные кадры безлюдного Киева на карантине (фото)
12:15, 30 марта 2020Общество
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Журналист обнародовал фотографии безлюдного Киева.
Из-за карантина люди не выходят на улицу / фото facebook.com/sergij.rudenko1
В сети появились фотки пустых улиц Киева во время карантина.
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Фотки весеннего, солнечного, но пустого Киева обнародовал журналист Сергей Руденко на своей странице в Facebook.
«Киев на карантине. Такого Киева я не видел ни разу за последние 33 года. Пустые улицы, закрыты все кафе, рестораны, магазины, театры. Все на карантине. Город во время эпидемии», – прокомментировал фотографии журналист.
По состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них в Киеве зафиксировано 102 случая, в Киевской области – 49.
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