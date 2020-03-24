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Патрулирующие въезды в Киев бойцы Нацгвардии не имеют защитных масок

12:56, 24 марта 2020
Общество
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На въезде в столице несут службу, кроме работников Нацполиции, нацгвардейцы / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, на въезде в столицу со стороны Вышгорода несут службу, кроме работников Нацполиции, нацгвардейцы.

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У поста стоит бронированный военный автомобиль. Следует отметить, что нацгвардейцы без защитных масок.

На вопрос корреспондента УНИАН, почему они без масок, военнослужащие НГУ сказали, что защитные маски им не выдали.

Так же, как на прошлой неделе, работники полиции останавливают микроавтобусы, которые едут в Киев, и проверяют, нет ли в салонах пассажиров.

Как сообщал УНИАН, с 19 марта для контроля ситуации и предотвращения распространения коронавирусной инфекции на основных дорогах в Киев организовано 8 стационарных постов, на которых дежурят полицейские и бойцы Нацгвардии.

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