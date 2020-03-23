Коронавирус – главные новости за 23 марта

Самая актуальная информация по ситуации в Украине и мире в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Коронавирус в мире: статистика

От начала вспышки коронавирусной инфекции в мире COVID-19 заболели уже более 339 тысяч человек, вылечились – 98 тысяч 834 человека. Количество умерших от коронавируса приближается к 15 тысячам.

Читайте такжеВрач Комаровский показал, как сделать антисептик для рук дома (видео)

Наихудшая ситуация сейчас наблюдается в Италии. Там уровень смертности от коронавирусной инфекции уже превысил показатели в Китае, где зарегистрировали первую вспышку коронавируса. В Италии сейчас выявлено более 59 тысяч зараженных, умерли – 5 тысяч 476 человек.

В Китае тем временем насчитывается более 81 тысячи инфицированных коронавирусом, также в стране зафиксировано 3 тысячи 153 летальных случая.

Ситуация в Украине

В Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по состоянию на вечер 22 марта составляло 73. За сутки было выявлено 26 новых случаев.

Больше всего инфицированных коронавирусом зарегистрировано в городе Киеве, здесь уже более 20 человек подхватили болезнь.

Один пациент в Украине уже выздоровел и его выписали из больницы. Речь идет о жителе Черновцов, который показал отрицательный результат после повторного лабораторного анализа.

Кроме того, в Украине зафиксированы 3 летальных случая.

Карантинная жизнь в Украине

В ряде городов и областей Украины в рамках карантина с целью предотвращения распространения коронавируса ужесточили ограничительные меры.

Так, в Киеве с сегодняшнего дня остановился практически весь общественный транспорт, рейсы выполняются только для перевозки пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города и страны. В то же время запрет не касается владельцев частных автомобилей.

Пропускать в столичный общественный транспорт стали только по специальным пропускам. А в троллейбусах, автобусах и трамваях начали дежурить сотрудники полиции, проверяя маски и пропуска.

Такие ограничения вызвали серьезные транспортные проблемы – люди на остановках просто провожают взглядом и часами ждут транспорт, который даже не останавливается из-за лимитированного количества пассажиров – до 10 человек.

Перспектива введения чрезвычайного положения

Все чаще стала звучать идея ввести в Украине чрезвычайное положение. С таким призывом сегодня обратился к депутатам Верховной Рады министр здравоохранения Илья Емец.

Читайте такжеВ МИД рассказали об украинцах, которые лечатся от коронавируса или находятся на карантине за границей

Как отметили в Минздраве, Илья Емец "призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения".

Между тем, этой ночью в Украину из Китая прибыли 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики коронавирусной инфекции. Тест-системы к концу дня доставят во все области страны.

Кроме того, в Минздраве намерены проверить на наличие коронавируса всех людей, недавно умерших от пневмонии.

Возвращение украинцев из-за границы

Из Стамбула в Киев в ночь на понедельник вылетел чартерный рейс с более чем 217 украинцами на борту. Также больше сотни украинцев находятся в транзитной зоне аэропорта Стамбула.

Всего за минувшие сутки в Украину вернулись более 15 тысяч граждан. У всех измерили температуру и провели опрос о состоянии их здоровья. У одного из пассажиров, по результату экспресс-теста, обнаружен коронавирус. Больного сразу же доставили в инфекционное отделение больницы.