Ситуация с транспортом в Киеве: люди на остановках просто провожают его взглядом (фото, видео)

Ограничения, как свидетельствуют данные в соцсетях, вызвали серьезные транспортные проблемы.

С сегодняшнего дня в Киеве общественный транспорт перевозит исключительно пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города и страны.

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Пассажирам необходимо иметь специальный билет, который они должны получить в учреждении, на предприятии или в организации, где работают. В КГГА отмечают, что ездить в транспорте можно лишь при наличии специального билета для проезда в городском транспорте, удостоверения личности, а также при наличии средства индивидуальной защиты – медицинской маски.

Соблюдение карантинных правил контролируют сотрудники Нацполиции и представители Муниципальной стражи. С гражданами проводят беседы относительно этих правил, но не все пассажиры имеют спецбилеты, что провоцирует конфликты. Однако даже их наличие не гарантирует беспроблемность попадания на рабочее место.

Такие ограничения, как свидетельствуют данные в соцсетях, вызвали серьезные транспортные проблемы – люди на остановках просто провожают взглядом транспорт, который даже не останавливается из-за лимитированного количества пассажиров – до 10 человек. Люди часами ждут возможности попасть в салон транспорта.

Видео: Буквы

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