Коронавирус в Украине: полицейские составили более 1400 протоколов из-за нарушения карантина

Также начато 9 уголовных производств о нарушениях санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней.

С начала карантинных мероприятий в Украине полицейские составили 1415 административных протоколов о нарушении правил по карантину людей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области. Там полицейские составили 221 админпротокол.

Также нарушения зафиксировали в Киеве – 159, Донецкой области – 112, Харьковской – 103, Киевской – 93, Запорожской – 74, Черкасской – 70, Одесской – 66, Херсонской – 58, Черниговской – 52 и других областях. В суд направлены 1358 административных протоколов.

Кроме того, правоохранители начали 9 уголовных производств о нарушениях санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. В частности, в Харьковской области открыто 3 производства, по 1 – в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Сумской областях и городе Киеве.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 смертельных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Всего в мире количество инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 303 тысячи человек, зафиксировано 12 966 смертей от коронавирусной болезни.