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Только за сегодня из Польши приехало более двух тысяч украинцев - МИД (фоторепортаж)

15:57, 20 марта 2020
Общество
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Украинцы возвращаются из Польши / Фото: УНИАН

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Об этом говорится в оперативной информации МИДа о коронавирусе.

"Еще 614 украинских граждан выехали из Польши поездом. Это уже четвертый рейс "Укрзализныци" из Перемышля в Киев за сегодня", - говорится в сообщении.

"В целом эти рейсы помогли добраться в Украину 2 тыс. 402 гражданам. Еще один рейс из Перемышля запланирован на вечер", - сообщили дипломаты.

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