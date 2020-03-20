Только за сегодня из Польши приехало более двух тысяч украинцев - МИД (фоторепортаж)
15:57, 20 марта 2020Общество
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Укрзализныця выполнила уже четыре рейса из Перемышля в Киев.
Украинцы возвращаются из Польши / Фото: УНИАН
В Министерстве иностранных дел заявляют, что из Польши поездами в Украину уже добрались 2 тыс. 402 украинца.
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Об этом говорится в оперативной информации МИДа о коронавирусе.
"Еще 614 украинских граждан выехали из Польши поездом. Это уже четвертый рейс "Укрзализныци" из Перемышля в Киев за сегодня", - говорится в сообщении.
"В целом эти рейсы помогли добраться в Украину 2 тыс. 402 гражданам. Еще один рейс из Перемышля запланирован на вечер", - сообщили дипломаты.
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