Только за сегодня из Польши приехало более двух тысяч украинцев - МИД (фоторепортаж)

Укрзализныця выполнила уже четыре рейса из Перемышля в Киев.

В Министерстве иностранных дел заявляют, что из Польши поездами в Украину уже добрались 2 тыс. 402 украинца.

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Об этом говорится в оперативной информации МИДа о коронавирусе.

"Еще 614 украинских граждан выехали из Польши поездом. Это уже четвертый рейс "Укрзализныци" из Перемышля в Киев за сегодня", - говорится в сообщении.

"В целом эти рейсы помогли добраться в Украину 2 тыс. 402 гражданам. Еще один рейс из Перемышля запланирован на вечер", - сообщили дипломаты.