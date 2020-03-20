Карантин в Киеве: коммунальщики моют дороги, мосты и путепроводы

Обработка искусственных сооружений, подземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и т.д. осуществляется раствором хлоргексидина, который производит ЗАО «АК «Киевводоканал».

В Киеве для минимизации распространения инфекции проводится механизированная мойка дорог, мостов и путепроводов.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр Густелев, сообщает пресс-служба КГГА.

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По его словам, коммунальные предприятия, входящие в состав КК «Киевавтодор», в усиленном режиме осуществляют мытьё дорог i искусственных сооружений, в том числе с применением моющих средств.

Такие работы проводятся как днем, так i на рассвете, когда большинство киевлян отдыхают.

«Кроме того, столичные дорожники продолжают санитарную обработку i дезинфекцию подземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и посадочных площадок. Проводится обязательная дезинфекция поручней, перил, скамеек. Такие работы, как мытье дорог, проводятся в круглосуточном режиме», - заверил Густелев.

Отмечается, что обработка искусственных сооружений, подземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и т.д. осуществляется раствором хлоргексидина, который производит ЗАО «АК «Киïвводоканал». Раствор является сертифицированным i полностью безопасным для людей.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В мире на коронавирус заболели около 244,5 тыс. людей, выздоровели более 86 тыс. человек, умерли более 10 тыс. лиц.