ПЦУ утвердила молитву от коронавируса (текст)

ПЦУ утвердила общий текст молитвы в "время губительной эпидемии".

Синод Православной церкви Украины утвердил общий текст молитвы на время пандемии Covid-19.

Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

"Синод призвал епископат, духовенство и паству с внимательностью и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления и здравоохранения в связи с введением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса и заболевания COVID-19. По этому поводу были утверждены соответствующие практические наставления и общий текст молитвы в любое время губительной эпидемии, с благословением использовать и другие, предусмотренные церковной традицией молитвы", - сказано в сообщении

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Текст молитвы от коронавируса:

Господи, Боже наш, богатый милосердием и милостью, что Своим мудрым Провидением руководишь нашей жизнью, услышь нашу молитву, прими покаяние за грехи наши, прекрати пагубную поветрие, которая постигла нас, как Ты и раньше прекращал губительные эпидемии среди людей.

Милосердный Спаситель, защити здоровье тех, кто на Тебя уповает. Врачу душ и телес наших, дай выздоровление тем, что болеют, и подведи их с ложа недуга и страданий. Благослови, Господи, укріпи и защити Своей благодатью всех тех, кто с благотворительностью и жертвенностью заботится о больных дома или в больницах. Избавь людей в нашем городе (селе, монастыре), в нашей стране и по всему миру от губительного поветрия, от болезней и страданий и научи нас ценить жизнь и здоровье как Твои дары. Дай нам, Боже, Твой мир и наполни наши сердца непоколебимой верой в твою защиту, надеждой на Твою поддержку и любовью к Тебе и нашим ближним.

Твое бо есть, чтобы миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу возсилаємо, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и вовеки веков. Аминь.