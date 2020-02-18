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Трагедия на льду в Харьковской области: спасенный ребенок рассказал, как все произошло

16:17, 18 февраля 2020
Общество
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Мальчик также отметил, что погибшие, в отличие от него, сильно паниковали \ mk.dsns.gov.ua

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Соответствующее видео появилось на Telegram-канале "Харьков 1654". В частности, по словам ребенка, он и два его товарища гуляли в тот день в парке. Один из них предложил выйти на лед. Дети были уверены, что его толщина достаточна для этого. Более того, они несколько раз перешли озеро туда и назад. Однако в какой-то момент лед начал трескаться и ломаться, и все втроем мальчики оказались в воде.

Мальчик также отметил, что погибшие, в отличие от него, сильно паниковали.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла на озере в Лозовой 17 февраля около 15:00. Одного из подростков, 12-летнего мальчика, спасли случайные свидетели происшествия. Двое других мальчиков, 12-ти и 13-ти лет, погибли. Их тела были найдены под водой.

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