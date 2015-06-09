Пожар на нефтебазе под Киевом до сих пор не могут начать тушить, к очагу невозможно подступиться (фоторепортаж)
Спасатели по-прежнему не могут подступиться к очагу пожара.
Пожар на нефтебазе под Киевом не тушат, поскольку спасатели не могут подступиться к его очагу.
Об этом с места событий сообщила корреспондент «1+1».
«Пожар сейчас не тушат, так как пожарные не могут подступиться к очагу», - заявила она.
«Горят 17 резервуаров, что будет дальше, никто спрогнозировать не может, поскольку рядом есть еще резервуары другой компании, которые еще целы. Они полны. И доберется ли до них огонь, никто не может спрогнозировать», - добавила журналист.
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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.
Сегодня около 8 часов утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваков сообщил о шести госпитализированных с ожогами пожарных.
В связи с пожаром на нефтебазе в Васильков отбыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.