Пожар на нефтебазе под Киевом до сих пор не могут начать тушить, к очагу невозможно подступиться (фоторепортаж)

Пожар на нефтебазе под Киевом не тушат, поскольку спасатели не могут подступиться к его очагу.

Об этом с места событий сообщила корреспондент «1+1».

«Пожар сейчас не тушат, так как пожарные не могут подступиться к очагу», - заявила она.

«Горят 17 резервуаров, что будет дальше, никто спрогнозировать не может, поскольку рядом есть еще резервуары другой компании, которые еще целы. Они полны. И доберется ли до них огонь, никто не может спрогнозировать», - добавила журналист.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 часов утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваков сообщил о шести госпитализированных с ожогами пожарных.

В связи с пожаром на нефтебазе в Васильков отбыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.