Пожар на нефтебазе на Киевщине продолжается, огнем охвачено 7 резервуаров с топливом

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 3 часа утра 9 июня огнем охвачено 7 резервуаров с топливом.

Всего к тушению пожара привлечено 45 единиц пожарной и специальной техники и 218 человек личного состава, а также 3 пожарных поезда от "Укрзалізниці".

Читайте такжеПричиной пожара на нефтебазе под Васильковом была неудачная кража - источникСоздан резерв личного состава в количестве 30 человек, а также резерв пенообразователя в количестве 25 тонн.

В результате пожара пострадало 5 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницы г. Киев (2 человека) и Киевской области (3 человека).

Как сообщал УНИАН, в Киевской области на территории нефтебазы возник пожар.По состоянию на 00.00 горели 4 резервуара с нефтепродуктами из 17, пожар локализовать не удалось.