Участники КиевПрайда прошли 500 метров по Оболонской набережной и закончили марш

Участники Марша Равенства прошли около 500 метров по Оболонской набережной и закончили марш, сообщает «Громадське».

Как передает корреспондент «Громадьського», около 20-30 агрессивно настроенных молодых людей пришли на место сбора участников Марша: они бросили в толпу слезоточивый газ и дымовые шашки. Сейчас задержаны уже более десяти нападавших, среди них также есть пострадавшие, которым оказывается помощь.

При этом, как заявляла одна из организаторов Киев-Прайда Анна Шаригиза, в этом году они приняли максимальные меры безопасности. В частности, консультировались с Amnesty International.

За возможные провокации журналистов решили собрать отдельно, а участников в отдельности.

"ЛГБТ сообществу нечего праздновать. Это марш равенства, а не парад. Сегодня мы говорим о правах ЛГБТ, как человека. Например, в трудовом законодательстве постоянно сталкиваемся с проблемами. Если узнают об ориентации, их увольняют. Мы не можем говорить, что имеем отношения. Одно из самых болезненных - это преступления против лгбт сообщества. Несколько дней назад избили парня в Харькове, за то, что он гей. Разве это не о правах людей", - подчеркнула Шаригиза, добавив, что Марш равенства в Киеве станет лакмусовой бумажкой, насколько здоровое общество психически на это время.

Мероприятие охраняют несколько тысяч милиционеров. Присутствуют также представители Amnesty International, народные депутаты Украины Сергей Лещенко и Светлана Залищук, которые вышли на поддержку участников. Поддержать пришел также посол Швеции в Украине вместе с женой.