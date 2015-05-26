Генпрокурор: человек должен иметь право на защиту частной собственности с оружием

Об этом он заявил в интервью «Голосу України», комментируя реформу прокуратуры.

«Я отстаиваю прокуратуру, которая бы защищала, прежде всего, людей. Люди, а потом государство, потому что государство это и есть люди. В том числе и частную собственность человека. Кстати, на мой взгляд, она должна быть четко выписана в законодательстве, а человек должен иметь возможность защищать ее, в том числе и с оружием в руках. К сожалению, у нас это не сделано», - отметил Шокин.

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По словам генпрокурора, он внес в СНБО свои соответствующие предложения, их поддержали, в том числе президент Украины.

«Эти предложения прорабатываются, надеюсь, что будет принят закон об оружии, регистрацию, возможность ее приобрести и весь комплекс вопросов, которыми занимается МВД», - сообщает прокурор.

Ранее УНИАН сообщал, генпрокуратура установила факты препятствования расследованию преступлений против активистов Революции достоинства со стороны сотрудников правоохранительных органов и открыла уголовное производство.