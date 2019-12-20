В Тернополе памятник Пушкину переодели в Йоулупукки (фото)

Инициаторы перевоплощения памятника не исключают, что их замысел может вызвать негативные публикации в российских СМИ.

Сегодня утром в центре Тернополя памятник русскому поэту Александру Пушкину переодели в финского рождественского персонажа Йоулупукки.

Как рассказал корреспонденту УНИАН директор Туристическо-информационного центра, один из организаторов «Файного зимового містечка» Тарас Ковальчук, в таком образе памятник будет стоять до 26 января.

«У нас возникла идея, чтобы был какой-то зимний герой, возле которого бы фотографировались жители и гости города. Решили переодеть Пушкина. Думали об образе Деда Мороза, но он под «санкциями», несмотря на его яркое советское прошлое. Вариант с св. Николаем тоже отвергли, потому что был бы конфликт национальностей. И тогда вспомнили о Йоулупукки. Поэтому Пушкин у нас будет с длинной бородой и в красном наряде. Рядом разместим соответствующую табличку с надписью», - рассказал Ковальчук.

По его словам, чтобы реализовать идею, с памятника несколько раз снимали мерки, поскольку с первого раза костюм не сел идеально.

Инициаторы перевоплощения памятника не исключают, что их замысел может вызвать негативные публикации в российских СМИ.

«Возможно, они начнут хайпить по данному поводу. Но мы не против, тогда наоборот больше туристов может заинтересоваться и приехать к нам», - отметил Ковальчук.

Как известно, местные жители неоднократно выступали за демонтаж памятника Пушкину, который расположен на ул. Черновола в центре Тернополя. В частности, в марте этого года после того, как соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов, на сессии горсовета решили провести общественные слушания.

В апреле городской совет опубликовал отчет так называемых общественных обсуждений. В них приняли участие почти 80 человек. По результатам опроса, 57% граждан проголосовали за сохранение памятника, за демонтаж – 33%, за перенос – 10%. Памятник оставили на месте.

Справка. Йоулопукки – финский рождественский персонаж, который дарит детям подарки на рождественские праздники. Имя «Йоулупукки» на финском языке дословно означает «рождественский козел» или «соломенная коза».