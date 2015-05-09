Суд разрешил проведение массовых мероприятий 9 мая во Львове

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе общественной организации «Идея нации», представители которой выступали ответчиками в судебном заседании, поскольку подали заявку на проведение 9 мая во Львове мероприятий в местах запланированных акций ветеранов и представителей сил левого толка.

Как отмечается в сообщении, сегодня в 6.00 суд отказал в иске исполкому Львовского городского совета, который предлагал запретить общественным организациям «Идея нации» и «Львовский городской совет организации ветеранов Украины», а также любым другим партиям, общественным организациям и гражданам проводить сегодня в городе массовые мероприятия (собрания, митинги, шествия, демонстрации и др.), кроме тех, которые инициированы государственными органами власти.

«Поэтому сегодня, кроме ОО «Идея нации» и ОО «Львовский городской совет организации ветеранов Украины», имеют право проводить свои акции и другие общественные организации, которые подавали свои заявки на проведение мероприятий 9 мая во Львове”, - отмечается в сообщении.

Пресс-служба организации отмечает, что «ОО «Идея нации» не удовлетворяет такой вердикт суда, который разрешает проведение массового мероприятия ОО «Львовский городской совет организации ветеранов Украины», поскольку в этой организации находится ряд представителей, которые уверяли, что будут использовать в своих акциях георгиевские ленты и коммунистическую символику СССР для провоцирования граждан Украины. Поэтому, помимо экологической акции 9 мая, ОО «Идея нации» будет дополнительно следить за соблюдением правопорядка на Холме славы, Марсовом поле и у Монумента славы, чтобы максимально исключить провокации со стороны ОО «Львовский городской совет организации ветеранов Украины».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета, городской совет получил 8 заявок на проведение массовых мероприятий 9 мая во Львове от разных политических сил и общественных организаций.