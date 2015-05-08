Во Львове коммунисты и антифашисты 9 мая хотят провести митинг

Об этом сообщил УНИАН председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Александр Калынюк.

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Он рассказал, что в 10.00 состоится возложение цветов и панихида на территории солдатского мемориала "Марсово поле" на улице Мечникова. После завершения панихиды собравшиеся пройдут к мемориалу "Холм славы" на улице Пасечной, возведенному в честь воинов, погибших в годы Первой мировой войны и в честь советских воинов, участвовавших в боях за Львов в 1944 году (здесь, в частности, похоронены 27 героев Советского Союза). Возле Вечного огня на Холме славы состоится торжественный митинг.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, 9 мая во Львове также планируют проведение мероприятий по чествованию памяти погибших во время Второй мировой войны представители обособленного подразделения общественной организации "УНСО", общественной организации "Новый Львов", общественной организации "Центр социальных технологий", а также общественной организации "Правый сектор". Всего заявки на проведение массовых мероприятий подали 6 общественных организаций.

Между тем, как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД во Львовской области, к охране общественного порядка 9 мая будут привлекаться бойцы Национальной гвардии и представители общественных формирований.

"Маршруты и время проведения некоторых акций пересекаются, поэтому мы провели совместное совещание с участием руководства милиции Львовской области, представителей Службы безопасности Украины и общественных формирований, в частности, и тех, кто подал заявки на проведение акций. У нас есть достаточно сил для того, чтобы обеспечить охрану общественного порядка в праздничные дни", - сообщил заместитель начальника Главного управления МВД во Львовской области Сергей Маруняк.

Как отмечается в сообщении, правоохранители во Львове и в пригородах проверяют гостиницы, мотели, кемпинги и другие места, куда прибывают туристы. "Мы хотим знать, сколько человек прибыло на майские праздники во Львов, кто они такие, и также проверяем, не планируют ли они каких-либо провокаций", - отметил Сергей Маруняк.