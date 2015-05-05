Крымского журналиста Михайличенко убило током во время рыбалки - родственники

Журналиста, редактора сайта Крым.Реалии Геннадия Михайличенко убило током.

Об этом сообщили родственники погибшего, передает ТСН.ua.

Трагедия случилась под Киевом, куда Михайличенко отправился на рыбалку. "Он забросил удочку хотел ее сложить, леска была длинная, а эти провода высоковольтные. Леска зацепилась за провода и сразу через нее прошел ток. Наверное леска была мокрая и еще и влажность после дождя. Он погиб сразу. Был ожог на руке, обручальное кольцо почернело", - рассказали они.

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По словам родственников, журналист часто там рыбачил, но такого никогда не было.

Как сообщалось ранее, похороны Михайличенко состоится ориентировочно 7 мая.