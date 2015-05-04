Под Киевом погиб крымский журналист
В прошлом году после аннексии полуострова Михайличенко переехал в столицу с супругой и тремя детьми.
В воскресенье, 3 мая, в Киеве в результате несчастного случая погиб крымский журналист и редактор сайта Крым.Реалии Геннадий Михайличенко.
Об этом сообщил главный редактор Крым.Реалии Владимир Притула на своей странице в Facebook, передает LB.ua.
"3 мая под Киевом погиб крымский журналист, редактор сайта «Крым.Реалии» Геннадий Михайличенко. Он оставил жену с тремя талантливыми детьми, множество полезных дел и добрую память о себе. Таким и помнить его – добрым, улыбающимся, безотказным», – написал Притула.
В неділю внаслідок трагічного нещасного випадку під Києвом загинув наш колега, кримський журналіст, редактор сайту Крим....Posted by Володимир Притула on 3 травня 2015 р.
Геннадий Михайличенко окончил Симферопольский государственный университет. Работал преподавателем в Крымском институте МВД и Крымском инженерно-педагогическом университете. Журналист, руководитель проекта «Украинский язык онлайн для Крыма». В прошлом году после аннексии полуострова переехал в Киев с супругой и тремя детьми.
Читайте такжеРоссийский журналист разоблачил гомосексуальные иллюзии депутата Думы
Средняя дочь Геннадия – Христина Михайличенко – недавно одержала победу на международном конкурсе пианистов в Голландии, стала единственным ребенком, получившим биометрический заграничный паспорт из рук президента Украины Петра Порошенко. Похороны журналиста запланированы на 7 мая.