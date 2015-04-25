В Николаеве из-за возгорания травы начался пожар в трех частных домах (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, 24 апреля в 15.29 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ДСНС в Николаевской области поступило сообщение о пожаре. Огнем был охвачен мусор на территории одного из домовладений. Из-за интенсивного горения огонь перекинулся на два соседних жилых дома. Общая площадь пожара составила около 800 кв. м.

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