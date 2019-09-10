Пресс-конференция Сенцова и Кольченко (онлайн-трансляция)

Начало мероприятия запланировано на 12:00.

Украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дают первую после освобождения пресс-конференцию.

Трансляцию ведет Радио Свобода.

Начало мероприятия, на которое по данным агентства зарегистрировались почти 400 журналистов, запланировано на 12:00.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие.

Тем временем самолет с россиянами был направлен в московский аэропорт "Внуково". Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, были бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах и обвиненный в госизмене руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.