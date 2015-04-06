Сотрудникам харьковского авиазавода выплатят часть долга уже сегодня - и.о. гендиректора

Как сообщил корреспонденту УНИАН во время митинга и.о. гендиректора авиазавода Игорь Сунцов, долги по заработной плате на предприятии превышают 43 млн грн. Он заверил, что сегодня, 6 апреля, во второй половине дня рабочие предприятия получат часть долга.

«Имеются шестимесячные долги по зарплате. Но сегодня в обед мы выплатим часть зарплаты. Я думаю, что в течение апреля мы полностью погасим долги по зарплате. Это сумма более 43 млн. грн», - сказал Сунцов.

Читайте такжеОколо 300 сотрудников харьковского авиазавода митингуют, требуя зарплатыВ свою очередь, заместитель председателя Харьковской ОГА Марк Беккер, который также присутствовал на митинге, подчеркнул, что конкурс на замещение должности гендиректора авиазавода пройдет с 16 по 25 мая. По его словам, в настоящее время компетентными министерствами и ведомствами, а также руководством завода разрабатывается комплекс мер и мероприятий для вывода предприятия из кризисной ситуации.

Беккер отметил, что предприятию налоговики должны вернуть около 9,8 млн грн налога на добавленную стоимость. Он отметил, что в ближайшее время из этой суммы поступит около 3 млн грн, которые будут направлены на частичное погашение долгов по зарплате.

Около 350 участников митинга в конце концов переместились на территорию предприятия. Проезжую часть улицы Сумской рабочие не перекрывали.