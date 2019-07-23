Следствие изучает творчество Шеремета о российско-грузинской войне 2008 года и его связи с Немцовым

Нацполиция установила, что российские спецслужбы на территории Украины проводили спецоперацию по уничтожению украинских военных, которые, по их мнению, участвовали в российско-грузинской войне.

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета изучает его творчество о войне между Россией и Грузией в 2008 году и связи с убитым в Москве оппозиционным российским политиком Борисом Немцовым.

Читайте такжеЗеленский: убийцы Шеремета будут найдены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил во время открытой части доклада президенту Владимиру Зеленскому о ходе расследования преступления.

«Тщательно изучалось творчество Павла. Установлено, что российские спецслужбы на территории Украины проводили спецоперацию по уничтожению украинских военных, которые, по их мнению, участвовали в российско-грузинском конфликте в 2008 году. Нанятые диверсанты в сентябре 2016 года в городе Ривне убили военного разведчика Ивана Мамчура и намеревались убить еще ряд офицеров из предоставленного ФСБ списка, киллера удалось установить», - сказал Князев.

По его словам, в своей книге «Погибшие мечты» Шеремет рассказывал именно о российско-грузинской войне в 2008 году, поэтому это является объектом исследования Нацполиции.

«Не секрет, что погибший дружил с Борисом Немцовым, расстрелянным в Москве в 2015 году. Совместно с Немцовым Шеремет работал над книгой «Исповедь бунтаря», которая печаталась в типографии города Ярославль Российской Федерации», - отметил председатель Нацполиции.

«Совместные связи Шеремета с Немцовым, источники финансирования, печать этих изданий, распределение грантовых средств и денег из различных фондов, к которым имел отношение Павел, также является предметом расследования в данном уголовном производстве», - сказал Князев.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

19 июля спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что по делу об убийстве Шеремета до сих пор нет ни одного подозреваемого.