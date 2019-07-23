Подрывник перед взрывом убедился, что в авто находился именно Шеремет – Князев

Председатель Нацполиции продемонстрировал маршрут движения преступников в ночь заложения взрывчатки.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что человек, приведший в действие дистанционное взрывное устройство, установленное под автомобилем журналиста Павла Шеремета, перед тем убедился, что автомобилем управляет именно он.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время открытой части доклада главе государства о ходе расследования в пресс-центре Офиса президента.

Князев продемонстрировал журналистам часть видеоизображений относительно лиц, «представляющих оперативный интерес» по делу убийства Шеремета.

Председатель Нацполиции продемонстрировал маршрут движения преступников в ночь заложения взрывчатки. Он показал видео, на котором зафиксирован факт заложения взрывного устройства под автомобиль, которым утром управлял Шеремет.

Затем Князев продемонстрировал видео, на котором преступники передвигались после момента заложения взрывчатки по центру Киева.

«Преступники намеренно одеты в такую одежду, которая искажает индивидуальные черты, что затрудняет их идентификацию», - добавил он.

Также Князев продемонстрировал движение человека, который нажал устройство дистанционного пульта управления и был произведен взрыв. «06.58 20 июля мы фиксируем подозрительного человека на разных видеокамерах, который останавливается, находится в эпицентре дистанционного приведения в действие взрывного устройства. Данному человеку четко виден момент движения транспорта, момент поворота транспортного средства, проезжавшего мимо, где можно было идентифицировать лицо, находящееся за рулем этого транспортного средства, и поэтому устройство сработало только тогда, когда преступник убедился», - заявил он.

Также Князев рассказал, что маршрут движения преступника после совершения убийства по центру Киева отслеживается до момента его исчезновения с камер видеонаблюдения в метрополитене.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Аваков не исключил, что к преступлению может быть причастна Россия.

19 июля представитель МВД Артем Шевченко заявил, что по делу об убийстве Шеремета до сих пор нет ни одного подозреваемого.