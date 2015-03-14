Установка теплосчетчиков в многоквартирных домах должна получить поддержку - эксперты

Такое мнение высказали эксперты в ходе круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«У нас есть огромная проблема с потерей тепла. Во многих многоквартирных домах нет счетчиков тепла, которые позволили бы регулировать использование тепла и платить владельцам квартир за реально потребленные килокалории. Мы считаем, что одной из государственных программ должна быть установка таких теплосчетчиков, чтобы люди платили реально те суммы, которые потребляют, а не которые им рисуют», - отметила народный депутат Украины от объединения ”Самопомич” Виктория Войцицкая.

По ее словам, потери тепла, например, во Львове составляют около 13%. «Во Львове от генерации тепла до входа его в квартиры проходят потери в 13%, но в некоторых городах эти потери составляют до 70%, и там люди просто платят за воздух», - сказал она.

По словам руководителя жилищно-коммунальных программ гражданской сети «Опора» Татьяны Бойко, которая также присутствовала на круглом столе, установка тепловых счетчиков наряду с повышением тарифов является одним из условий получения кредита от Международного валютного фонда.

«Параллельно с увеличением тарифов в меморандуме была прописана массовая установка счетчиков, с конкретно прописанными показателями. В 2014 году государство Украина обязалось установить дополнительно 40% тепловых счетчиков», - сказала она.

При этом, по словам Бойко, на сегодняшний всего в 30% домов установлены тепловые счетчики, и этот показатель с 2013 года не изменился.

«На сегодня средний показатель составляет всего 30% тепловых счетчиков, но не все они введены в эксплуатацию. В моем доме есть счетчик, но мы по нему не платим. Необходимо очень долго добиваться, чтобы его ввели в эксплуатацию», - сказала Бойко.

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По ее словам, по 50% установленных счетчиков расчеты не ведутся, а жильцы платят за тепло по общим тарифам.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения меморандума с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа.

В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

Также с 1 апреля будет повышен тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал.

Помимо этого, НКРЭКУ с 1 марта 2015 года повысила розничные тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих предприятий на 5% и утвердила решение о повышении минимального тарифа на электроэнергию для населения на 19% с 1 апреля