В Одессе суд перешел к прениям в деле о зверском убийстве сотрудницы СИЗО

Обвиняемому продлен арест на два месяца, следующее заседание назначено на 17 мая.

Малиновский районный суд Одессы сегодня перешел к прениям в деле по убийству и расчленению женщины-инспектора, совершенных в августе 2017 года.

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Как сообщили УНИАН в суде, сегодня продолжилось рассмотрение уголовного производства по обвинению в совершении умышленного убийства сотрудницы Одесской учреждения исполнения наказаний. Дело рассматривается коллегиально - в составе двух профессиональных судей и трех присяжных.

Судом допрошены два свидетеля, заявленных обвиняемым.

В связи с тем, что судом закончено выяснение обстоятельств и проверки их доказательствами, суд перешел к судебным прениям. Во время выступления сторона обвинения просила назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Обвиняемый подал ходатайство о переносе заседания для предоставления времени для подготовки к прениям.

Суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Следующее судебное заседание назначено на 17 мая.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2017 года в Одесском СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора Алену Порошенко. Разоблачен подозреваемый - 39-летний арестованный, который находился в изоляторе, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В момент совершения убийства сотрудницы изолятора он был под следствием в связи с совершением разбойного нападения (ст. 187 УКУ).

Полиция по факту убийства начала расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины), пыток и пр. Подозреваемый в целях его безопасности был транспортирован в Николаевский СИЗО.

В марте 2018 года обвиняемый заявил в суде, что убил инспектора якобы по требованию двоих человек, которые ему угрожали, - сотрудника Одесского СИЗО и заключенного, который уже вышел на свободу. Якобы данное преступление было «заказано», чтобы сместить с должности «начальника тюрьмы». Позднее в зале суда он заявлял, что опасается за свою жизнь. 29 октября один из присяжных отказался от участия в судебном процессе.