Зверское убийство с расчленением женщины-инспектора в одесском СИЗО: суд просмотрел видеозапись следственного эксперимента

Обвиняемый рассказал, что ударил инспектора по голове, бросил на землю, отобрал резиновую дубинку и убил несколькими ударами ножа в шею.

Сегодня Малиновский районный суд Одессы просмотрел видеозапись следственного эксперимента по воссозданию убийства и расчленения женщины-инспектора СИЗО, совершенных в августе 2017 года.

Как сообщили УНИАН в суде, сегодня, 3 декабря, продолжилось заседание по обвинению в совершении умышленного убийства сотрудницы следственного изолятора Алены Порошенко.

Согласно записи, обвиняемый Василий Чемериз рассказал следственным органам, что Порошенко зашла на территорию хозяйственного двора СИЗО по его приглашению – «посмотреть на поросят». Он ударил инспектора по голове и бросил на землю, после чего отобрал резиновую дубинку и газовый баллончик. Обвиняемый связал жертве руки и ноги, закрыл рот ветошью и убил несколькими ударами ножа в шею. Затем расчленил тело топором и вместе с одеждой убитой выбросил в бак для бытовых отходов.

Следующее судебное заседание назначено на 5 декабря.

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Как сообщал УНИАН, 17 августа 2017 года в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. Разоблачен подозреваемый - 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе. Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В момент совершения убийства инспектора изолятора был под следствием в связи с совершением разбойного нападения (ст. 187 УКУ). Полиция по факту убийства начала расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины), пыток и пр.

19 августа Малиновским районным судом Одессы в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Подозреваемый в целях его безопасности был транспортирован в Николаевский СИЗО. 12 октября суд продлил его содержание под стражей. Позднее сообщалось, что Одесская местная прокуратура № 2 направила в Малиновский районный суд Одессы обвинительный акт. 12 марта 2018 года обвиняемый заявил в суде, что убил инспектора якобы по требованию двоих человек, которые ему угрожали, - сотрудника Одесского СИЗО и заключенного, который уже вышел на свободу. Якобы данное преступление было «заказано», чтобы сместить с должности «начальника тюрьмы». Позднее в зале суда он заявлял, что опасается за свою жизнь. 29 октября один из присяжных отказался от участия в судебном процессе.