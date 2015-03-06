Пострадавшие от взрыва в Харькове комбат и его жена находятся в тяжелом состоянии - врач

Раненные в результате взрыва мины в Харькове командир батальона «Слобожанщина» Андрей Янголенко и его жена прооперированы, их состояние медики оценивают как тяжелое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам врач-хирург отделения политравмы Больницы скорой и неотложной помощи, куда госпитализированы пострадавшие, Андрей Лелица.

«Состояние их оценивается как тяжелое. Они прооперированы. На этот момент находятся в реанимации отделения политравмы», - сказал он.

По словам хирурга, состояние жены комбата сложнее. Лелица также отметил, что они имеют минно-взрывные ранения: у Янголенко — осколочные ранения плеча, у его жены — проникающее ранение в грудную клетку.

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По словам медика, операции длились около 1,5 часа, из тел пострадавших извлечены металлические осколки. Лелица отметил, что во время операции были извлечены не все осколки. На вопрос, каковы прогнозы относительно выздоровления комбата и его жены, хирург сказал: «Никаких прогнозов не даем. Состояние больных тяжелое».

Как сообщал УНИАН, 6 марта около 12.00 на улице Познанской в Московском районе Харькова произошел взрыв автомобиля, который принадлежит командиру батальона патрульной службы милиции особого назначения «Слобожанщина» Янголенко. В салоне находился владелец авто и его жена. Пострадавшие с травмами доставлены в 4-ю больницу. Здоровью потерпевших ничего не угрожает.

Обследуя прилегающую территорию неподалёку от места происшествия, правоохранители обнаружили неразорвавшуюся мину «СПМ».

Справка УНИАН. Мина «СПМ» (средняя прилипающая мина) – объектная мина фугасного действия советского производства. Используется для поражения не бронированных объектов (например, емкостей, трубопроводов, авиатехника и тому подобное). Взрывчатое вещество – тротил. Общий вес – 3 кг