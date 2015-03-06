Вблизи места взрыва автомобиля в Харькове найдена неразорвавшаяся мина

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД в Харьковской области. "Обследуя прилегающую территорию вблизи места происшествия, сотрудники правоохранительных органов обнаружили мину "СПМ". Сейчас данная территория полностью окружена сотрудниками милиции. Специалисты взрывотехнической службы готовят ее обезвреживание",– говорится в сообщении.

Читайте такжеОсновная версия следствия по взрыву автомобиля комбата "Слобожанщины" - теракт

На месте взрыва продолжается сбор вещественных доказательств.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва микроавтобуса в Харькове пострадали командир специального батальона патрульной службы милиции "Слобожанщина" Андрей Янголенко и его супруга. Основная версия следствия – теракт.