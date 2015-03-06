В Харькове взорвался автомобиль комбата "Слобожанщины" (фото, видео)

13:30, 06 марта 2015
Общество
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При взрыве в автомобиле находились два человека - сам комбат и его жена. 

057.ua

В Харькове взорвался автомобиль командира батальона "Слобожанщина".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Всеволод Кожемяка.

"Только что в Харькове, на Салтовке в районе 24 этажки произошел взрыв. Взорвался белый минивэн фольксваген, принадлежащий командиру добровольческого батальона Слобожанщина Андрею Янголенко. Андрей жив и его жена. У него рваная рана локтя", - написал он.

Допис by Vsevolod Kozhemyako.

При взрыве в автомобиле находились два человека - сам комбат и его жена. В настоящее время они госпитализированы. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

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Правоохранители как одну из версий рассматривают то, что пострадавшие перевозили какое-то взрывчатое вещество в автомобиле. Подробности инцидента выясняются.

На официальном сайте Харьковского городского совета отмечается, что автомобиль «Volkswagen Transporter» взорвался около 12:00 на ул. Познанской, 2. По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, автомобиль взорвался во время движения и загорелся. По предварительной информации, пострадали два человека.

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Как сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, пострадавшие уже доставлены в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. А. И. Мещанинова. 

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