Сбежавшая в РФ украинская певица вернулась в Киев и проголосовала на выборах (фото)
14:41, 31 марта 2019Общество
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Голосовать Повалий пришла нарядная: в цветастом плаще, с ярким макияжем и укладкой.
Артистка находится в Киеве / фото instagram.com/tpovaliyofficial
Опальная украинская певица Таисия Повалий прилетела в Киев, чтобы проголосовать на выборах президента Украины. Избирательный участок находится в школе рядом с ее домом.
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"Отдала свой голос за мирную и процветающую Украину, за богатый и счастливый народ!", - написала сбежавшая в РФ артистка на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что украинцы, голосующие на зарубежных участках, выстаивают большие очереди, чтобы проголосовать. В частности, на избирательном участке при посольстве Украины в Варшаве с самого утра выстроились в очередь.
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