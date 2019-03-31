Сбежавшая в РФ украинская певица вернулась в Киев и проголосовала на выборах (фото)

Голосовать Повалий пришла нарядная: в цветастом плаще, с ярким макияжем и укладкой.

Опальная украинская певица Таисия Повалий прилетела в Киев, чтобы проголосовать на выборах президента Украины. Избирательный участок находится в школе рядом с ее домом.

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"Отдала свой голос за мирную и процветающую Украину, за богатый и счастливый народ!", - написала сбежавшая в РФ артистка на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что украинцы, голосующие на зарубежных участках, выстаивают большие очереди, чтобы проголосовать. В частности, на избирательном участке при посольстве Украины в Варшаве с самого утра выстроились в очередь.